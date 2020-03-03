Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı
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Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Pazartesi gece yarısından sorna Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 01:10
Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi gece yarısından sonra Şansolyesi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan 'yükün paylaşılması' talebini yineledi ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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