Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı

03.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 01:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi gece yarısından sonra Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan 'yükün paylaşılması' talebini yineledi ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle