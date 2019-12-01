Erdoğan'dan Macron'a NATO göndermesi: Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir

01.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt verdi: Sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.View on euronews