Erdoğan'dan Macron'a NATO göndermesi: Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt verdi: Sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt verdi: "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir".
Cuma günü Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'un son günlerden gündem olan sözlerini eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle