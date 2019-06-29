Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...

Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...

Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi.

Erdoğan'dan Libya açıklaması

Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi. - OSAKA

Kaynak: İHA
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