Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...
Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi.
Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi. - OSAKA
Kaynak: İHA
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12:03 Erdoğan'dan S-400 açıklaması "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi...
11:42 Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...