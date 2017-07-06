'Türkiye'de Bağımsızlık Referandumu Olur mu?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt: O Biraz Sıkar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 televizyon kanalına mülakat verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı bağımsızlık referandumu kararı ile de ilgili konuşan Erdoğan, "Referandum kararı doğru değil. Pişman olacaklar" ifadesini kullandı.

"BÖYLE BİR ADIM 'PARÇALAMAYA BAŞLADIM' DEMEKTİR"

İHA'nın aktardığına göre, France 24'e konuşan Erdoğan Irak Kürdistan'ı bağımsızlık referandumu hakkında şunları söyledi:

"Erbil'de yapılacak olan referandumu doğru bulmuyorum. Bu konuyla ilgili olarak Kuzey Irak Yerel Yönetimine düşüncemizi ilettik. Çünkü yarın Kuzey Irak Yerel Yönetimi bundan pişman olacak. Zira Barzani ve Kuzey Irak Yerel Yönetimi henüz buna hazır olmadığı gibi bu Irak'ın bütünlüğüne de aykırı bir adımdır. Bizim bütün derdimiz de Irak'ın toprak bütünlüğünü de sağlamaktır. Böyle bir adım attığınız zaman 'Parçalamaya başladım' demektir. Bunu diğerleri takip edecektir. Bu bakımdan buna sıcak bakmıyoruz."

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ADIMI ATMAK SIKAR"

Erdoğan, böyle bir referandumun Türkiye'de olabilme ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de nerede olacak? Türkiye'de böyle bir adımı atmak sıkar. Türkiye'de böyle bir adımı atacak olanlar şu ana kadar atardı. Şu an bedelini çok ağır ödüyorlar. Türkiye'nin böyle bir adımı atacak ne bir zemini var ne de bu tür yapılanma var. Orada bir eyalet var. Eyalet böyle adımı attı. Türkiye üniter bir yapıya sahiptir. Türkiye'nin bu üniter yapısını kimsenin zedelemeye ne gücü yeter ne imkanı vardır."

"TÜRKİYE'DE KÜRTÇÜLÜK YOKTUR"

Bugün Güneydoğu bölgesinde 'asla' bir sorun olmadığını savunan Erdoğan şöyle devam etti:

"Herkes huzur içinde, bölgedeki tüm halk birbiriyle işini yapıyor. Kentsel dönüşümlerle birlikte yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Türkiye'nin bir güzelliği var. O da nedir biliyor musunuz? Türkiye'de Kürtçülük yoktur. Türkiye'de Kürt vardır, Türk vardır, Laz vardır, Boşnak vardır, Zaza vardır ama hepsi iç içedir. Biz bir defa biriz beraberiz, kardeşiz. Bu farklılığı orada görebilirsiniz ama bizde göremezsiniz. Onun için de attığımız bu adımlar sebebiyle Türkiye böyle bir şeye asla giremez, böyle bir şeye de fırsat vermeyiz."

BARZANİ, REFERANDUMU ERTELEYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini duyurmuştu. Irak yönetimi referandum için durumun 'elverişli olmadığını' belirtirken, IKBY Başkanı Mesud Barzani, referandumu ertelenmeyeceğini duyurmuştu.