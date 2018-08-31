Erdoğan'dan Kredi Kuruluşlarına Sert Tepki: Bırakın O Sahtekar Düzenbazları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin notunu düşük gösteren kredi kuruluşlarını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, " Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merek etmeyin, Türkiye'nin anlatıldığı gibi bir sorunu yok. Bırakın o sahtrekar düzembaz kredi kuruluşlarını. Onlar bizim için çok şey söylediler. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Balıkesir'in güzel insanları sevgili kardeşlerim sizleri selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün astsubay meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine katıldık. 2500 civarında gencimize diplamalarını verdik ve uğurladık. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha güçlü olacağız. Bütün bu astsubay evlatlarımıza başarılar diliyorum.

"BERABER YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sizlere 24 Haziran seçimlerinde yüzde 50'ye yakın vermiş olduğunuz oy desteği için teşekkür ediyorum. Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber daha güçlü şekilde yürümekte kararlı mıyız? Beraber yürümeye devam edeceğiz.

"DOLARLA BU MİLLETİ ASLA ÇÖKERTEMEZLER"

Bizi bölemeyecek, parçalayamayacalklar. Bu tehditlere aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler. Benim sizden bir ricam var. Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye fesada asla kulak asmayın. Biz birbirimizi Allah için severiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiyer olacağız.

"BIRAKIN O SAHTEKAR DÜZENBAZLARI"

Batının bize ekonomik savaş ilan etmezi bizi sindiremez. Kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merek etmeyin, Türkiye'nin anlatıldığı gibi bir sorunu yok. Bırakın o sahtrekar, düzembaz kredi kuruluşlarını. Onlar bizim için çok şey söylediler. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım. Turizm, tarım, hayvancılıkda iyi gidiyoruz."