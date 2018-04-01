Erdoğan'dan Kosova Başbakanı'na: Kimden Talimat Aldın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de haklarında dava açılan ve Fethullah Gülen yapılanmasına (FETÖ) bağlı olduğu idia edilen 6 Türk vatandaşının Kosova'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından istihbarat şefi ile içişleri bakanını görevden alan Kosova Başbakanı'na tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de haklarında dava açılan ve Fethullah Gülen yapılanmasına (FETÖ) bağlı olduğu idia edilen 6 Türk vatandaşının Kosova'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından istihbarat şefi ile içişleri bakanını görevden alan Kosova Başbakanı'na tepki gösterdi.
Kaynak: Euronews.com