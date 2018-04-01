Erdoğan'dan Kosova Başbakanı'na: Kimden Talimat Aldın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de haklarında dava açılan ve Fethullah Gülen yapılanmasına (FETÖ) bağlı olduğu idia edilen 6 Türk vatandaşının Kosova'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından istihbarat şefi ile içişleri bakanını görevden alan Kosova Başbakanı'na tepki gösterdi.