Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Kaynak: Dunya.com