Erdoğan'dan Koalisyona Yeşil Işık: 300'ün Altında Kalınırsa Koalisyona Gidilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında koalisyona yeşil ışık yaktı. Erdoğan, ''300'ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir'' dedi.

''İTTİFAKIN İÇİNDE KOALİSYON OLABİLİR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelinec o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan'la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor.

''BİZDE BEN YOK BİZ VAR''

Bizde ben yok biz var. Ben diyemeyiz. Zaman zaman bana ters düşenler olabilir. Ters düşenin kanaatini de paylaşmak zorunda değilim. Nihai kararı verecek olan tabii liderdir. Zaman zaman bazı kurumlarımızda yaşıyoruz bunu. Faturayı ödeyen sonunda siyasetçi oluyor.

''PARLAMANTER SİSTEM DEFTERİNİ MİLLET KAPATTI''

Millet o defteri kapattı 16 Nisan'da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştirme gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak.

"ŞİMDİ 205 ÜNİVERSİTEMİZ VAR"

Türkiye özellikle imtihan sistemlerini oturtma düzeyini yakaladı. Son imtihanlarda da yine önce bir gürültüler falan oldu sonradan da 'bu doğruymuş' demeye başladılar, bunun olumlu tepkilerini almaya başladık. (16 yıl önce Türkiye neredeydi?) diye baktığımız zaman, bir defa eğitimde adeta yok denilebilecek bir konumdaydık, 70-80-100 öğrencili sınıflar, derslik sayısı az, sağlıkta zaten büyük bir felaket... Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemler, ayrı bir felaketti. Galoşları tekrar satan SSK hastaneleri vardı. Türkiye 79 senede özellikle eğitimde neredeydi, nereye geldi." diyen Erdoğan, "Eğitim olmazsa olmazımızdır, eğitimli bir nesil çok çok önemli. 75 üniversite vardı ama şimdi 205 üniversitemiz var.

"İFADELERİ TUTMUYOR"

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin birbirini tutmadığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: Biz 85 koli belge göndermişiz, Bay Muharrem ne diyor? 'Onlar gazete kupürü' diyor. Halbuki iddianameler ortada..Ne diyor Bay Kemal? 'Müracaatını (Demirtaş) yaptı YSK'ya, YSK ona müsaade etti.' Tamam müsaade etmiş de olabilir, yani YSK'nın bu noktada her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz? Bir de vicdan var.

"FATURAYI SİYASETÇİ ÖDÜYOR"

O kurumlar, bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar, peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir.