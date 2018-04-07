Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Yanıt: Sanatçılarımıza Hakaret Yetkisini Nereden Aldın?
Dünyanın neresine gidilirse gidilsin, sanatçıların her zaman ordusuna destek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın?
Dünyanın neresine gidilirse gidilsin, sanatçıların her zaman ordusuna destek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın? Edep yahu derler, edep" dedi.
Kaynak: Dunya.com