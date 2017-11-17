Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Sgk" Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK konusunda yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek, "Kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden dahi bu zatın haberi yok" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Bölgede ve Türkiye'de yaşananlara dikkati çeken Erdoğan, "Karşımızdaki manzara bu kadar netken ülkemizdeki ana muhalefet partisinin millik ve yerlilikten uzak bir politika izlemesi dikkat çekicidir. Anlaşılan o ki bölgemizde tedavüle sokulan senaryoda kendilerine verilen roldür. Buna rağmen biz kendileriyle siyaset zemininde mücadele edecek ve takdiri milletimize bırakacağız. Biz onların aksine milli iradenin üstünlüğüne saygı duyan bir partiyiz. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyerek şehitlerimize ve gazilerimize karşı en büyük saygısızlığı yapan bu partinin başındaki zat kendi geçmişini unutturmak için AK Parti'nin başarılarına saldırmayı adet haline getirdi. Şimdi de tutmuş SGK'ya saldırıyor. Hey Allah'ım. Biliyorsunuz, bu zatın başında bulunduğu SGK'yı nasıl batırdığını anlatıyoruz. Bunca kabahatin üzerine böyle bir çıkış yapması da ayrı bir garabettir. Senin döneminde Sosyal Sigorta Kurumunun ne hallere düştüğünü biliyoruz. Şimdi rakamlarla bu zatın SGK'nın başında olduğu dönemi açıklıyorum. Bu zat, birkaç gündür ben SSK'yı 2 milyar zarara uğratmıştım diyor. Siz 'SGK'yı 20 milyar zarara uğrattınız' diye bize laf geveleyip duruyor. Kendisinin her ağzını açtığında 'hesap uzmanıyım' demesine bakmayın, bu hesap kitap falan bilmez. Hesap uzmanı sıfatı almak bir kişinin hesap uzmanı olmasını getirmiyor, uygulama getiriyor. Batırdın mı, çıkardın mı? Asıl olan budur. Hem de öyle bir bilmez ki, kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden dahi bu zatın haberi yok. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Hiçbir şey bilmiyorsan ey Kılıçdaroğlu aç interneti orada bu hesabı otomatik olarak yapan programlar var onu kullan" ifadelerini kullandı.



Özel hastanelerden üniversite hastanelerine kadar Türkiye'deki neredeyse tüm sağlık kurumlarının cüzi ödemelerle SGK'lılara hizmet sunduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizdeki 25 bine yakın eczanenin tamamıyla milletimizin emrindedir. Arada böyle bir fark var. Ülkemizdeki tüm sağlık kurumları çok cüzi ödemelerle SGK'lılara hizmet sunuyor. SSK döneminde hiçbir ödemesi yapılmayan yüzlerce çok pahalı tedavi, ilaç ve cihazın bedeli de bugün SGK tarafından ödeniyor ey Kılıçdaroğlu, inanın bundan dahi haberi yoktur" diye konuştu.



Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:



"SSK döneminde hiçbir ödemesi yapılmayan, kanserden Hepatit-C'ye, beyin pillerinden yapay kalbe kadar yüzlerce çok pahalı tedavi, ilaç ve cihazın bedeli de bugün SGK tarafından ödeniyor. Ey Kılıçdaroğlu. İnanın bundan bile haberi yoktur. Bunları artık devletin, SGK'nın ödediğinden bile haberi yoktur. Niye? Bunun hayatına böyle şeyler girmemiş ki. Gelelim emekli maaşları konusuna, o dönemin SSK'sı toplam nüfusun yüzde 5'ine bile denk gelmeyen 3 milyon emekliye maaş ödüyordu. Bugünkü SGK ise nüfusun yüzde 15'ini oluşturan 11 milyon 800 bin kişiye emekli maaşı ödüyor. Farkı görüyor musun? CHP'nin başındaki bu zat, bütçesi fazla veren SSK'nın prim gelirlerinin giderlerine oranını yüzde 55'e kadar düşürmüştü. SGK'da ise gelirlerin giderleri karşılama oranı emekli sayısındaki büyük artışa ve sağlık hizmetlerinin kalitesindeki yükselişe rağmen yüzde 67'dir. Biz iktidara geldiğimizde SSK emeklisi ne alıyordu? 257 lira maaş alıyordu. Bugün en düşük SSK emeklisi bin 430 lira maaş alıyor. Bu rakam, prim oranına göre de artıyor. Bu rakam Bağ-Kur emeklilerinde çok daha vahim düzeydeydi."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince kendi dönemindeki açıkların sebebini erken yaşta emekliliğe bağlar ama bu zatın bizzat kendisi ortaokul öğrencisi oğlundan, daha bir yaşına değmemiş torununa kadar tüm yakınlarını 'erken emekli olsunlar' diye sigortalı göstermekten geri dönmemiştir. Bunları biliyorsunuz, belgelerle hep açıklandı. Basiretsizliği ve kötü yönetimiyle SSK'yı batırmış olan bu zatın şimdi de başında bulunduğu partisini aynı akıbete uğratmasından doğrusu endişe ediyorum. Çünkü demokrasi olarak muhalefete ihtiyacımız var. Bu ülkenin SSK, SGK gibi kurumlara ne kadar ihtiyacı varsa derli toplu bir ana muhalefete o kadar ihtiyacı var. Birini biz kurtardık, ötekini kurtarmak da CHP'lilere düşer" dedi.



Millete daha iyisini ve güzelini vermek için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Bununla birlikte 2002 öncesiyle bugünün Türkiyesi'nin mukayesesinin ne anlama geldiğini, gençlerimize ve orta yaşlı vatandaşlarımıza izah etmek öyle kolay olmuyor. Onun için şu anda salonumuzda bulunan tüm teşkilat mensuplarımıza, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız, belediye başkanları, il genel meclisi vesaire bütün kardeşlerime şunu hatırlatıyorum; gençlerimizle özellikle ilgilenmenizi sizlerden rica ediyorum. Özellikle SSK dönemindeki rezaletleri yaşamamış birine bugünkü sağlık hizmetlerinin, emeklilik hizmetlerinin farkını nasıl gösterebiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. Çünkü genç, 18 yaşında oy kullanacak 2019'da düşünün. Bu, şimdi 99'un Kılıçdaroğlu'nu bilir mi? Bilmez. Anlatacağız. O zamanın Türkiye'si ile bugünün Türkiye'sini bilir mi? Bilmez. O zamanın hastaneleriyle bu zamanın, bugünün hastanelerini bilir mi? O farkı onlara göstermemiz lazım. Hafıza-ı beşer nisyan ile malüldür. Bunu böyle bilelim. Hele hele yalanın ve iftiranın unutmayın en büyük panzehiri hakikatlerdir. Bu hakikatleri anlatacağız ve biz bunların karşısına hakikatlerle çıkacağız. Gece gündüz demeden, bıkmadan usanmadan milletimize yaptığımız hizmetleri, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projeleri anlatacağız. Unutmayın, Allah doğrularla beraberdir" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberindeki heyetle bazı açılışlar için Şırnak ve Hakkari'de bulunduğunu belirterek, "Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız burada olamadılar ve bunun yanında da Sayın Başbakan ve beraberindeki heyet de bizimle beraber değiller. Onu da bilmenizi istiyorum. İnşallah bizler de kısa bir zaman içerisinde bölgedeki kongreler ve bu kongrelerin yanında Ağrı, Iğdır, Kars oralardaki kongreleri yapmak üzere önümüzdeki haftalarda da inşallah oralarda olacağız" diye konuştu.



(Enise Vural/İHA)