Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Artık sabrımız taştı

Erdoğan, "(Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi?

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Artık sabrımız taştı

Erdoğan, "(Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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