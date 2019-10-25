Erdoğan'dan kendisi için "yok edici" ifadesini kullanan Fransız dergisi hakkında suç duyurusu
Erdoğan kendisine "Yok Edici" diyen Fransız dergiyi mahkemeye verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için "yok edici" ifadesini kullanan Fransız Le Point dergisini mahkemeye verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan'ın şikayetçi olduğu derginin son sayısı "Etnik temizlik, Erdoğan'ın metodu" kapağıyla çıktı. Derginin kapak manşetinde Erdoğan'ın fotoğrafı üzerine "yok edici" yazıldı. Euronews.com'da Görüntüle