Erdoğan'dan Kaşıkçı Cinayeti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Veliaht prensin suçu sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız, yaklaşımını kabullenmek mümkün değildir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Alçakça bir cinayettir. Öylede kalacaktır. Veliaht prensin suçu sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız, yaklaşımını kabullenmek mümkün değildir. Kaçıkçı cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteği vermedi. Bu cinayetin tüm yönüyle ortaya çıkarılmasının Suudi Arabistan'ın da faydasına olacağını inanıyorum" dedi.

(İHA)