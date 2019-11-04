Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

04.11.2019 13:30
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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