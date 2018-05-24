Erdoğan'dan Kanal İstanbul İtirafı: Maalesef Proje Gecikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kanal İstanbul maalesef gecikti o, verilmiş sözümüzdü gecikti. Kanal İstanbul ile beraber her iki yanda adeta yeni şehirler kuracağız" dedi.

"YENİ HAVALİMANININ YANINA 10 BİN KONUTLUK ŞEHİR KURUYORUZ"

Projeyle yeni şehirler kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul maalesef gecikti o, verilmiş sözümüzdü gecikti. Kanal İstanbul ile beraber her iki yanda adeta yeni şehirler kuracağız. Yeni havalimanının yakın mesafesine 10 bin konutluk bir yer koyuyoruz ki oradaki personeli gidip gelirken zora sokmayalım" diye konuştu.