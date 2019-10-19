Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "#Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle İzzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.