Erdoğan'dan İstanbullu seçmenlere çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu