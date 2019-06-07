Erdoğan'dan İstanbullu seçmenlere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.

Erdoğan'dan İstanbullu seçmenlere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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