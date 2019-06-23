Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri