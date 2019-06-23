Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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