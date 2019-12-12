12.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:42

Erdoğan'dan İmamoğlu'na, 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi ve "Sen otur işine bak" dedi.

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