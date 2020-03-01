Erdoğan'dan idlib şehidi emre baysal'ın evine taziye ziyareti
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Erdoğan'dan idlib şehidi emre baysal'ın evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

01.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:15
Erdoğan'dan idlib şehidi emre baysal'ın evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı , 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın 'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Erdoğan'dan idlib şehidi emre baysal'ın evine taziye ziyareti
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