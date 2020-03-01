Erdoğan'dan İdlib şehidi Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
01.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:01
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
- İstanbul
Kaynak: DHA