Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler
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Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler

11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:45
Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki Grup toplantısında 'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.


İdlib konusunda "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler" diyen Erdoğan, Gerekli karşı cevapların en üst düzeyde Suriye tarafına verildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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