Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler

11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.



İdlib konusunda "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler" diyen Erdoğan, Gerekli karşı cevapların en üst düzeyde Suriye tarafına verildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle