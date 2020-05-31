Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı Açıklaması
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Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin teknik detaylarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı Açıklaması
31.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:04

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin teknik detaylarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "18 yılda restorasyonunu tamamladığımız 5 bin 60 eserden biri olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak inşallah asırlar boyunca hayatta kalmayı sürdürecektir." ifadesini paylaştı.

Paylaşımda yer alan grafikte, hastanenin 1881 yılında Sultan II. Abdulhamid tarafından yaptırıldığı, 1985 yılına kadar askeri hastane, 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca, hastanenin 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğu bilgisi yer aldı. 45 günde tamamlanan 101 yatak kapasiteli hastanede 59 yoğun bakım ünitesi, 42 hasta yatağı bulunuyor.

"Bu güzel eser asırlar boyunca şifa dağıtmayı sürdürecek." başlığıyla, Erdoğan'ın bugün yapılan açılıştaki konuşmasından satır başlarına yer verilen grafikte Sultan II. Abdulhamid ve Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un portreleri de kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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