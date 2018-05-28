Erdoğan'dan "Gülen'den İzin Aldı" Diyen İnce'ye Bir Yanıt Daha: Açıklamazsa Çekip Gitsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Muharrem İnce'nin "Erdoğan parti kurmak için Gülen'den izin aldı!" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tepki daha geldi.

Erdoğan, İnce'ye "İspatlayamazsa namerttir. Açıklamazsa çekip gitsin!" dedi.

"İNCE'DEN CEVAP BEKLİYORUM"

İşte Erdoğan'ın İnce'nin iddiasıyla ilgili sözleri:

Çok açık net konuşuyorum. Açık net İnce'den cevap bekliyorum. Onun genel başkanının dürüstlüğü ortada. Dürüstlükle yakından uzaktan alakası yok. Ben Pensilvanya'dan parti kurmaya izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen'i belediye başkanlığı dönemimde tanıdım. Ve yüz yüze kendisiyle hayatımda 2 veya 3 kere görüştüm. Parti kurmak için neden Pensilvanya'dan izin alacağım ki?

"AÇIKLAMAZSA ÇEKİP GİTSİN!"

Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir! Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim; kiminle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahutta çekilip gitsin! Böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip bükülmez. Bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa bizim yanımızda biraz eğitimini alması lazım.

İLK OLARAK MANİSA MİTİNGİNDE CEVAP VERMİŞTİ

Erdoğan İnce'nin iddialarına ilk olarak Manisa'da halka hitap ederken cevap vermişti. Burada İnce'ye seslenen Erdoğan, "İspat edemezsen namertsin!" demişti.