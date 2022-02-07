Erdoğan'dan Göçmen Ölümleri Nedeniyle Yunanistan'a Tepki - Haberler
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Erdoğan'dan Göçmen Ölümleri Nedeniyle Yunanistan'a Tepki

DailyMotion.com - Güncel
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Yunanistan yetkilileri tarafından Edirne'de Paşaköy sınır bölgesinde Türkiye'ye geri itilen ve kabul edilmeyen göçmenler arasında can kaybı sayısı artıyor.

EDİRNE (DailyMotion.com) - Yunanistan yetkilileri tarafından Edirne'de Paşaköy sınır bölgesinde Türkiye'ye geri itilen ve kabul edilmeyen göçmenler arasında can kaybı sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, göçmenlere karşı muameleyle ilgili Yunanistan'a tepki gösterdi.

DailyMotion.com - Güncel

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