Erdoğan'dan Geleneksel Balkon Konuşması: Muhalefete ABD'den Bayağı Oy Geldi

Erdoğan'dan Geleneksel Balkon Konuşması: Muhalefete ABD'den Bayağı Oy Geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimden sonra gelenekselleşen balkon konuşmasını Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkezi'nin önünde toplanan taraftarlarına seslenerek yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimden sonra gelenekselleşen balkon konuşmasını Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkezi'nin önünde toplanan taraftarlarına seslenerek yaptı.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Türkiye başkanlık seçimleri 2018 Seçim 2018 Genel seçimler Erken seçim Posted: 25 juni 2018

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et