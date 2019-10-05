Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Belki bugün belki yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." dedi.
Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle