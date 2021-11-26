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Erdoğan'dan "faizler düşecek" çıkışı

Deutsche Welle - Haberler | Güncel
Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de yaptığı konuşmada, "Bu faizler düşecek.

İZMİR (Deutsche Welle) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de yaptığı konuşmada, "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın düşük faiz ısrarı nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 20'ye yaklaşan enflasyona rağmen son 3 ayda 400 baz puan faiz indirdi. Bu süreçte Türk Lirası da Dolar karşısında tarihi dip seviyelerine indi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de düşük faiz söylemine devam etti.

Erdoğan İzmir'de, depremzedeler için yapılan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bizim tek hedefimiz, insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesi"

Erdoğan, "Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını azaltma değil tedavi etme aşamasına geçtik. Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte eli bolluk içinde olacak. Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum."

DW/ SSB,ET

(c)

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