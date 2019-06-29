- Erdoğan'dan F-35 açıklaması
- Erdoğan'dan F-35 açıklamasıOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz.
- Erdoğan'dan F-35 açıklaması
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Alacağımız 116 uçak var. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz" dedi.
Kaynak: İHA
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