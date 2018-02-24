Erdoğan'dan Esad'la Görüşün Diyenlere Sert Tepki: 1 Milyon Vatandaşını Öldüren Katille Neyi Çözeceksiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sorununda Beşar Esad yönetimiyle iş birliği yapılması gerekenlere sert sözlerle yükledi. "1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi çözeceksiniz!" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala 'Esed'le bir araya gelelim' diyen zavallılar var. Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? 1 milyon konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyel silahlarla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayri meşru. Böyle sapıklık olur mu? Sen bana insandan bahset insandan. İnsanlar ölüyor, insanlar katledliyor, sen buna bak. Füzelerle, tank, topla, böyle bir terör rejimi var. Buna basit kınama yapılabilir mi?

"DOĞU GUTA'DAKİLERİ BİZE VERİN DİYORUZ VERMİYORLAR"

Doğu Guta'daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Diyoruz ki, Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. Verin bize, biz hastanelerimizle onları tedavi ettirelim diyoruz, ama vermiyorlar. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar.

Türkiye demek, sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm mazlum ve mağdurlara umut olan ülke demektir. 780 bin kilometre kareye sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke demektir. Biz 18 milyon kareden 780 bin kilometre kareye indik. Biz buyduk.

"ÖLÜMÜNE GİDECEĞİZ"

Birileri hala Türkiye'ye kendi dar ideolojilerinin kalıpları ile bakıyor. Bunlar da her yeri başlarını gömdükleri kendi kısır dünyalarından sanıyorlar. Bugün Türkiye'nin rızasını, menfaatini gözetmeyen hiçbir projenin bölgemizde uygulanma şansı yoktur. Ölümüne gideceğiz, bunun çaresi yok. Ülkemizin bekasına halel getirecek bir adımın atılmasına kesinlikle izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi çevreleme teşebbüslerine ilk darbeyi Fırat Kalkanı Harekatı ile vurduk. Şu anda orada 140 bin insan tekrar topraklarına döndü. Afrin'i de aynı yapalım diyoruz. Tekrar Afrinliler dönsün.