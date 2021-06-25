Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
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Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Politika

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim isteyen muhalefete tepki göstererek, "Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar 'erken...

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın"

HATAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim isteyen muhalefete tepki göstererek, "Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar 'erken seçim', nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirdikten sonra AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

"Gelecek nesillere daha büyük bir güçlü bir Türkiye bırakabilmek için her birimizin bu kutlu davanın neferi olduğunu benimsemeliyiz" diyen Erdoğan, "AK Parti'yi millet kurmuştur. Ana kademe, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bir aradayız. Hedefimiz önce bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her birinin gönlünü fethetmektir. Vaktimizi ve enerjimizi sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha iyi getirmek için çalışacağız. En önemli görev teşkilatlarımıza düşüyor. Her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değildir. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven AK Parti'yi seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı 19 yıl içinde 15 seçimin her birinin kendi içinde öneme sahip olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna taşıyacak en kritik dönemeci kapsıyor. Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. Hatay'la birlikte ülkemizin tamamında her haneye mutlaka, tekrar tekrar gireceğiz. Gittiğimiz her yerde güler yüzümüzle kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bizde ne olacak? Tevazu... Bize gurur, kibir yakışmaz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda yaptıklarımızı anlatacağız. Bunların yalandan başka vizyonları yok. Gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda destek sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz. Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, 15 Temmuz'da nasıl mesele Türkiye değilse, bugünkü saldırıların da amacının hakikat arayışı olmadığını milletimize anlatacağız."

Erdoğan erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak da, "Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın. Gençler şunu unutmayın; 20 yıl öncesinin Türkiye'si ile veya Hatay'ı ile bugünün Hatay'ı karşılaştırdığınızda, bugünkü gençler bilmez. Onlara anlatacaksınız. Z kuşağı falan diyorlar ya bunlara anlatacaksınız, bilmezler. Onlara bunları hatırlatacaksınız" dedi.

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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