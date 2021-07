Erdoğan'dan emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Erdoğan'dan emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi verdi, "Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

Erdoğan'dan emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi verdi, "Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak, yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz." dedi. Koronavirüsle mücade konusuna da aşılamanın önemine dikkat çeken Erdoğan, şu anda dünyada bu hastalığa karşı aşı dışında kullanılabilecek, işe yaradığı bilinen başka bir tedbir olmadığını, aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların ise hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında, küresel bir sağlık krizine dönüşen koronavirüs salgını başta olmak üzere, gündemdeki; dış politika, güvenlik ve diğer başlıklara ilişkin değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.'AŞI DIŞINDA BAŞKA BİR TEDBİR YOK' Türkiye'nin dünyada salgın sürecini tüm boyutlarıyla başarıyla yürüten ülkelerin ilk sıralarında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış olan aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü şu anda dünyada bu hastalığa karşı aşı dışında kullanılabilecek, işe yaradığı bilinen başka bir tedbir yoktur. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların, hiçbirinde ilmi ve akli temele dayanmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uygun çalışma ortamının sağlanmasına yönelik denetimler sürecektir. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar hep birlikte temizlik, maske, mesafe başta olmak üzere tedbirlere uyumaya devam etmeliyiz" diye konuştu.'DOĞRUDAN DESTEKLERİN TUTARI 150 MİLYAR LİRAYI AŞTI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık tedbirleri yanında salgın döneminde çeşitli başlıklar altında hayata geçirdikleri uygulamalarla milletin her kesimine destek olduklarını söyleyerek, "Bu çerçevede bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aşmış durumdadır. Yıl sonuna kadar bu tutarın 196 milyar liraya yani milli gelirimizin yüzde 3,5'una ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile vergi ve Sosyal Güvenlik primleri yoluyla da 524 milyar liralık yani milli gelirin yüzde 9,3'ü kadar bir kaynağı harekete geçirdik. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşımızdan çalışanımıza, üreticimize, yatırımcımıza kadar kimseyi yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı.'EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK'Pandemi sürecinde çiftçiye, üreticiye, sanayiciye sağlanan destekleri anlatan Erdoğan, "Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere işgücü piyasalarının canlandırmak en temel önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Buradan emeklilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak, yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası kurban bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz" diye konuştu.'AVRUPA'DA BENZİN VE MOTORİNİN EN UCUZ OLDUĞU ÜLKE BİZİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıttan alınan ÖTV oranlarında indirimler yaparak fiyatların yükselmesini engellediklerini söyleyerek, "Bugün mazotta 2 lira, benzinden 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, benzinden 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Dolayısıyla her bir akaryakıt alımında vatandaşlarımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Evlerde ve sanayide kullanılan tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Şu anda Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu, hem de en az vergilendirildiği ülke biziz. Eskiden yurtdışından gelenler arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi. Şimdi iş tersine döndü depolarını fulleyip sınır dışına çıkıyorlar" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutanak ve elektronik raporu da içeren dijital vergi denetimi sistemini geliştirdiklerini vergi inceleme sürelerini kısaltacaklarını belirterek, "Memnuniyeti ve hizmet kalitemizi artırmak adına yapay zeka kullanımını içeren dijital vergi asistan sistemini de devreye alıyoruz. Görüldüğü gibi bir yandan vatandaşımıza her türlü avantajı sunarken, diğer yandan kamu gelirlerini de sağlıklı ve sürdürülebilir bir zemine oturtuyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerindeki en önemli sorunlardan birinin de yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Geçmişte hem enflasyonu aşağıya çekmeyi hem de büyümeyi aynı anda gerçekleştirme başarısını gösterdik. Şimdi çok daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek enflasyon ile mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir. Tabii sadece Merkez Bankası'nın gayretiyle bu mücadele kazanılamaz. Enflasyona yol açan yapısal sorunların çözümüne de güçlü bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Bu anlayışla enflasyon ataletini ortadan kaldırmak ve arz şoklarını daha etkili yönetmek için fiyat istikrarı komitesini hayata geçirdik. Salgın döneminde göstermiştir ki bir anda ortaya çıkabilen arz sıkıntılarına hızlı bir şekilde müdahale edilmesi şarttır. Aksi takdirde ülkede yaşayan her bir insanın mağduriyetine yol açan tablolarla karşılaşmamız kaçınılmaz hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.'PKK, KUZEY IRAK'TA HAREKET EDEMEZ HALE GELDİ'Salgınla uğraşırken yatırımları, ekonomi reformları ve dış politikayı ihmal etmediklerini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz özellikle terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı mücadelelerini vererek neticelerini elde ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu vesileyle öncelikle 28 yıl önce bugün Başbağlar'da teröristler tarafından alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Başbağlar'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine devletimizin tüm imkanlarını kullanarak adeta göz açtırmıyoruz. Tehdidi kaynağında yok etmeye ilkesiyle, milli güvenliğimizi tehdit eden yapıların tepesine sınırlarımız içinde olduğu gibi faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda da biliyoruz" dedi.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütleriyle mücadeleyi sınırların ötesine de taşıdığını kaydeden Erdoğan, "Yapılan operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. Teşkilatımızın, ordumuz ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonlar PKK için sınır ötesinde hiçbir yerin artık güvenli olmadığını göstermiştir" dedi.'FETÖ'NUN ORTA ASYA SORUMLUSU YAKANLANDI'

FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, "İstihbaratımızın ve güvenlik güçlerimizin yoğun çalışmaları sayesinde yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplum bünyesinden temizledik. Örgütün stratejik kurumlardaki tüm mahrem yapılanmalarını ve arşivlerini tek tek ortaya çıkardık. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. FETÖ'nun yurtdışındaki faaliyetlerinin akamete uğratılması için de yoğun gayret içindeyiz. Bu operasyonlardan alınan neticelerin çoğunu işin tabiatı gereği kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Ancak yurtdışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. Sadece bu yıl içerisinde örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, örgütünün emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasından sorumlu İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay, ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nun Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu kişi Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs yürüttüğü faaliyetler ile FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş; zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir. Son dönemde üst üste yakalanan isimler FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Örgüt mensupları arasındaki panik havasını yatıştırmak için yurtdışındaki destek arayışlarını ve ülkemiz aleyhtarı kampanyaları artırmıştır" dedi.

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç