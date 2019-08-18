Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye tebrik

Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.

18.08.2019 21:26
Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kamal'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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