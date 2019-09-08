Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı

Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

08.09.2019 22:10
Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

 


Kaynak: DHA
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