Erdoğan'dan, 'Dünya Çevre Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Du¨nya C¸evre Gu¨nu¨ mesajında, "Sanayiles¸me ve modern teknolojideki hızlı gelis¸me, insana dogˆaya mu¨dahale etme imkanını sagˆlamıs¸; sınırsız tu¨ketim hırsı ve tabiat u¨zerinde tahakku¨m kurma istegˆi tu¨m insanlıgˆı ciddi c¸evre sorunlarıyla kars¸ı kars¸ıya bırakmıs¸tır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ku¨resel ısınma, kuraklık, susuzluk, c¸o¨lles¸me, biyolojik c¸es¸itliligˆin azalması ve bazı canlı tu¨rlerinin yok olması gibi ciddi c¸evre felaketleriyle mu¨cadele ettiğine dikkat çekti. Gelecek nesillere daha yas¸anabilir ve yes¸il bir du¨nya bırakılabilmesinin, ku¨resel c¸evre sorunlarının c¸o¨zu¨me kavus¸turulmasıyla mu¨mku¨n olduğunu, çevre sorunlarının ise tu¨m insanlıgˆın mu¨s¸terek meselesi olup, c¸o¨zu¨mu¨nün uluslararası is¸birligˆini gerektirdiğini kaydetti. Erdoğan, şöyle dedi:

"Dogˆaya ve c¸evreye dair bakıs¸ ac¸ımızı du¨zeltmedigˆimiz takdirde, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu du¨nyanın yas¸anılır bir yer olmaktan c¸ıkacagˆı unutulmamalıdır. Bu bilinc¸le bizler, bir yandan hızlı bir bu¨yu¨me su¨reci kaydederken, digˆer taraftan c¸evreyi ve ekosistemleri korumaya yo¨nelik du¨zenlemelere o¨ncelik vermekteyiz. U¨lkemiz uluslararası anlas¸malar c¸erc¸evesindeki sorumlulukların bilinciyle her alanda su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınma ve c¸evrenin korunmasını o¨n plana c¸ıkaran politikalar yu¨ru¨tmektedir. Daha yes¸il, daha temiz bir Tu¨rkiye ic¸in, u¨lke genelinde atık yo¨netimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyiles¸tirilmesi, agˆac¸landırma kampanyaları ve planlı s¸ehirles¸me yo¨nu¨nde o¨nemli c¸alıs¸malar yu¨ru¨tu¨yoruz."

Erdoğan, çevre sorunlarıyla mu¨cadelenin en o¨nemli s¸artlarından birinin de c¸ocuk yas¸lardan bas¸layarak vatandas¸lara c¸evre duyarlılıgˆının as¸ılanması, tu¨m insanlıgˆı tehdit eder boyuta ulas¸mıs¸ tehlikeye kars¸ı alınacak tedbirleri toplumun tu¨m bireylerinin benimsemesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Dogˆaya saygılı, c¸evreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tu¨ketim anlayıs¸ını toplumsal hayatta yerles¸tirmemiz gerekmektedir. Bu konuda gec¸ kalındıgˆı takdirde c¸evre felaketi, kirlilik, hastalıklar, kıtlık, yoksulluk gibi sorunlarla bas¸a c¸ıkmamız mu¨mku¨n olmayacaktır. Bu hususta aileler ve egˆitimciler bas¸ta olmak u¨zere hepimize bu¨yu¨k sorumluluklar du¨s¸mektedir. Du¨nya C¸evre Gu¨nu¨'nu¨n c¸evre sorunları konusundaki toplumsal farkındalıgˆın artmasına katkı sagˆlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yes¸il bir du¨nya bırakmak ic¸in tu¨m vatandas¸larımızı duyarlı olmaya c¸agˆırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA