Erdoğan'dan DSP Genel Başkanı Aksakal'a taziye telefonu
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Erdoğan'dan DSP Genel Başkanı Aksakal'a taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdi.

18.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:22
Erdoğan'dan DSP Genel Başkanı Aksakal'a taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan merhum 'in eşi 'in vefatı nedeniyle DSP Genel Başkanı Önder ile telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taziyelerini bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA
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