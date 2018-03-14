Erdoğan'dan Doktora Şiddetle İlgili Sert Sözler: Bunların Teröristten Farkı Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan etkilinkte konuştu. Erdoğan, doktorlara yönelik şiddet olaylarıyla ilgili "Doktorlara kalkan elleri affet mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan bir konumda bulunuyorsunuz. Çok önemli bir meslek sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen hiç bir farkı yoktur. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur.

"SAĞLIK EKİPLERİMİZİN KAHRAMANLIKLARI OLMUŞTUR"

Millet olarak bu ülkeyi kahramanlıklar ve fedakarlıklar üzerine kurduk. Bu tablonun önemli bir parçasını da hekimlerimizin, sağlık ekiplerimizin kahramanlıkları ve fedarkarlıkları olmuştur. Mehmedimiz savaşırken onlar da arka planda Mehmedimizin tedavisi için hazır bekliyorlar. Askerimiz cephede her türlü donanım ile arazideler. Ne gerekirse yapıyoruz, yapacağız.