Erdoğan'dan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
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Erdoğan'dan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
15.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:53

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'nde  depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Oktay,  depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşerek başsağlığı diledi.Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Oktay'ın telefonundan Mehmet Sait Pullu ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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