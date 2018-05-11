Erdoğan'dan Demirtaş'ın "Her Hafta Bir Aday Hapis Yatsın" Sözlerine Yanıt: Ben Sıramı Savdım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Cezaevinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti.

"ERDOĞAN'A SÖYLEDİM, 'SIRAMI SAVDIM' DEDİ"

Cumhuriyet'in haberine göre, İnce ziyaret ile ilgili olarak şu detayı aktardı: "Selahattin Demirtaş, 'Ben hapisteyim siz geziyorsunuz. Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun' dedi. Ben de Sayın Erdoğan'a söyledim bunu. Erdoğan da 'Ben hapis sıramı savdım' dedi."

10 AY HAPİS YATMIŞTI

Erdoğan Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle 10 ay hapis cezasına mahkum olmuş, 1999'da dört ay cezaevinde kalmıştı. Selahattin Demirtaş 19 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu ve hakkında açılan 100'e yakın davada iki müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezası isteniyor.