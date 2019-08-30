Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler

30.08.2019 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle ilgili, "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var." dedi.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve hakkında mecliste araştırma önergesi sunulmasına neden olan "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz." sözlerine açıklık getirmiş, bu ifadelerin öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ikinci olarak da AK Parti'ye bir sitem olduğunu belirtmişti. Euronews.com'da Görüntüle