Erdoğan'dan "Darbe Sempatizanı" Gazeteciye Ayar: Destek Veriyorsunuz!

Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar Merkezi'nin bu akşam Büyükada'da bir otelde gerçekleştirdiği toplantı polisler tarafından basıldı. Aralarında Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu 12 insan hakları savunucusu gözaltına alınarak Büyükada Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

BÜYÜKADA'DA GÖZALTINA ALINANLARI SORDU

G20 zirvesi sonrasında basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a World Street Journal Gazetesi'nden Emre Peker, Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularının serbest bırakılmasıyla ilgili çağrıyı sordu.

"SİZ DE DESTEK VERİYORSUNUZ!"

Soruya sert tepki gösteren Erdoğan şu cevabı verdi:

Söyledikleriniz Büyükada'da niye toplanmıştı. Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmıştır. Buradan bir yargı süreci başlayabilir. Onların yapmış oldukları çağrıyı, şu anda da yapıyorlar. Siz de bu soruyu sorarak bu çağrıya destek veriyorsunuz. Ama benim bir tasarrufum yok. Kararı yargı verecektir.