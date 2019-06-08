Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi ve oğlunu arayarak başsağlığı diledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi ve oğlunu arayarak başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüştüğü belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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