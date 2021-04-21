Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu (2)

Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, avukat Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine, CHP'li Engin Altay hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, avukat Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine, CHP'li Engin Altay hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:32:56. #1.15#

title