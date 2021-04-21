Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu (2)
SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, avukat Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine, CHP'li Engin Altay hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, avukat Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine, CHP'li Engin Altay hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı