Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu
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Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan CHP'li Altay hakkında suç duyurusu
Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine yönelik sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'tehdit' suçundan suç duyurusunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine yönelik sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'tehdit' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere yer verildi. Dilekçede, merhum Başbakan Adnan Menderes'in darbeciler tarafından katledildiği anımsatıldı. Menderes'in idam edilmesinin, milletin vicdanında derin yaralar açtığı gibi vesayet odaklarının da Menderes'in akıbetiyle seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği ifade edildi. Altay'ın, şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suçu işlediğine dikkat çekildi.

BİLDİRİ İLE ALTAY'IN AÇIKLAMALARI BENZER

Dilekçede ayrıca, 104 emekli amiral bildirisinde de 'aksi halde' ile başlayan cümle ile vurgulanmaya çalışılan akıbetin 'Menderes'in akıbeti' olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride örtülü olarak vurgulanan akıbetin, Engin Altay tarafından da açıkça ifade edildiği belirtildi. Bildirinin içeriği ile Engin Altay'ın açıklamaları arasındaki benzerliğin dikkat çekici olduğu ifade edilerek, Altay'ın açıklamaları ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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