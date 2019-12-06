Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu
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Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüşerek, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

06.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:30
Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da cinayete kurban giden 'in babası ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüşerek, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir'le telefonda görüştü.

Aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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