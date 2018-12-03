Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı Tepkisi: BM'yi Devreye Sokarak Uluslararası Yargıyı Ayağa Kaldırırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin ziyareti sonrasında basın mensupları ile bir araya geldi. Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i (BM) devreye sokmaya hazırlandıklarını söyledi.

"BM'Yİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cemal Kaşıkçı cinayetinde Birleşmiş Milletler'i devreye sokmaya hazırlandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"Muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu işlerle meşgul olanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler'i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'KAŞIKÇI CİNAYETİ ÜZERİNDE FAZLA DURULMADI'

"Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı. Ancak liderler zirvesinde Kanada Başbakanı bunun üzerinde az da olsa durdu. Fakat Muhammed bin Selman verdiği cevapta 'suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz' gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki, biz de fırsatı yakalayamadık çünkü başkan akabinde Macron'a söz verip 'oturuma geçmemiz lazım' dedi. Bizler de konuşsaydık ben orada bütün bu delillerin neler olduğu konusu üzerinde ayrıca duracak ve gereğini ortaya koyacaktım."

'YEREL İŞBİRLİKÇİ TÜRK MÜ YOKSA BAŞKA BİRİSİ Mİ?'

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin detayları da paylaşan Erdoğan, "Kaşıkçı'nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka birisi mi? Bizim emniyet Yalova'ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde. Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı'nın çektiği o andaki sıkıntıları vesaire bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik." dedi.

Erdoğan, Suudi üst yönetimine; "Kaşıkçı'nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, açıklayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil" dedi.

Cemal Kaşıkçı

'İNSANLARI ENAYİ, AHMAK ZANNEDİYORLAR'

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kaybolmasının ardından yaptığı açıklamaları değiştirdiğini de anımsattı ve şunları söyledi: "Hatırlayın, Kaşıkçı muameleleri bittikten sonra konsolosluktan ayrıldı demişlerdi ilk açıklamalarında. Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar."