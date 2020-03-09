Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı - Haber
Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel

Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkilileriyle Brüksel'de Pazartesi günü bir araya gelerek Suriye'den Türkiye'ye mülteci akışı konusunu görüşecek.

09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkilileriyle Brüksel'de Pazartesi günü bir araya gelerek Suriye'den Türkiye'ye mülteci akışı konusunu görüşecek. Erdoğan, Belçika'dan farklı sonuçlarla dönme umudu olduğunu belirtti. Erdoğan, Yunanistan'a da mültecilere kapılarını açma çağrısı yaptı

Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı

Haberin Videosu:

Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak James Jeffrey Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prenses Levent Can Sadi Konuk Demet Akalın
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:05:11. #1.14#