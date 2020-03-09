Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkilileriyle Brüksel'de Pazartesi günü bir araya gelerek Suriye'den Türkiye'ye mülteci akışı konusunu görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkilileriyle Brüksel'de Pazartesi günü bir araya gelerek Suriye'den Türkiye'ye mülteci akışı konusunu görüşecek. Erdoğan, Belçika'dan farklı sonuçlarla dönme umudu olduğunu belirtti. Erdoğan, Yunanistan'a da mültecilere kapılarını açma çağrısı yaptı