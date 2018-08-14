Erdoğan'dan Boykot Çağrısı: Onların Iphone'u Varsa Ülkemizin Vestel'i Var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ' 'Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.'' diyerek boykot kararını açıkladı.

''ONLARIN IPHONE'U VARSA ÜLKEMİZİN VESTEL'İ VAR''

İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.''