Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan

22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews