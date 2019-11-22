Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan
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Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews.

22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan
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