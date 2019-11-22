Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews.
22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir CHP'li ile görüşme iddiasına cevap verdi: Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun'View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Erdoğan'dan bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt: Külliyen yalan